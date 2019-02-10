مصرع الفنان الجزائري السكيكدي عبدالعالي وعائلته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقي الفنان الجزائري السكيكدي عبد العالي مصرعه عن عمر ناهز 50 عاماً، في حادث مروع أودى بحياته هو وزوجته وابنه، بينما نجت ابنته من الموت.
الفنان الجزائري وزوجته التي تدعى ديبون عائشة البالغة من العمر 48، وابنهما عبد السميع 14 عام، تعرضوا للإختناق، وذلك إثر انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من المدفأة بمنزلهم في حي ميسون، ببلدية سكيكدة.
بينما أصيبت ابنتهما التي تدعى وسيلة وتبلغ من العمر 13 عام، بصعوبة في التنفس وحالة اغماء، فتم نقلها على الفور إلى مصلحة الاستعجالات الطبية٬ حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة.
كما تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.
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