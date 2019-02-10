النجم الهندي سلمان خان يتجه إلى الكوميديا بقصة كورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم الهندي سلمان خان أن فيلمه المقبل سيكون إعادة صياغة للفيلم الكوري الشهير "فيتيران"، في إطار هدنة من الأدوار الجادة التي يقدمها على التوالي منذ أكثر من 4 سنوات.



وتدور قصة الفيلم الكوري "فيتيران" في إطار كوميدي حركي حول رجل بوليس قرر مطاردة أحد اغنياء مدينته بعد علمه بنشاطات هذا الرجل الإجرامية ومحاولاته المستمرة للهروب من القانون.

سلمان قرر إنتاج الفيلم والمشاركة في كتابة السيناريو، مع وضع العديد من لمساته الخاصة التي يعشقها الجمهور من بطلهم الأسطوري، ومن المرجح عدم استعانته بأخيه لإخراج الفيلم، لتكون التجربة مختلفة بشكل كامل.

ويعتبر هذا الفيلم هو الثالث الذي يضعه سلمان ضمن خطة سلمان للتصويره هذا العام؛ حيث إنه سيبدأ تصوير "دبانج ٣" في مارس/آذار المقبل، كما اقترب من إنهاء تصوير فيلم "بهارات" المقرر عرضه في عيد الفطر.