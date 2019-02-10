انت الان تتابع تفاصيل خبر مصري يفوز بمسابقة سان ريمو الإيطالية للغناء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 09:52 مساءً - أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة مهرجان الأغنية الإيطالية فوز فنان البوب، محمود، من أصل مصري، في مسابقة "سان ريمو" في دورتها الـ69.

وشارك محمود في نهائي المسابقة، الذي احتضنته مدينة إيغوريا الإيطالية، بأغنية "soldi" (أموال)، التي اعتبرها في وقت سابق أغنية شخصية وخاصة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن الفنان محمود ولد في مدينة ميلانو الإيطالية من أب مصري وأم إيطالية.