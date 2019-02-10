بالصور.. إعلان جوائز جرامي الليلة في غياب نجوم الموسيقى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم المغنية الأمريكية الشهيرة أليشيا كيز، حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية المرموقة في الولايات المتحدة، الأحد، في ليلة تحييها نجمات مثل كاردي بي، وليدي جاجا، ومايلي سايرس، وديانا روس، ودولي بارتون، وسط غياب أسماء لامعة في سماء الموسيقى.





وقد تشهد الليلة فوز المغنية كاردي بي بأول جائزة جرامي لها على الإطلاق، وربما تصبح أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ 2004، عن ألبومها (إينفيجن أوف برايفاسي) أو "غزو الخصوصية".

لكن حفل الليلة الذي يوصف بأنه "أكبر تكريم في عالم الموسيقى" يقام في غياب مرشحين بارزين، وهم كندريك لامار ودريك وتشايلديش جامبينو، واسمه الحقيقي دونالد جلوفر.





وينظر إلى غياب المرشحين الـ3 على أنه إهانة لجوائز جرامي التي ظلت 10 سنوات لا ترشح فناني "هيب هوب" لجوائزها الكبرى، على الرغم من أن الراب هو النوع الموسيقي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.

ولم تذهب جائزة جرامي لألبوم العام لفناني الهيب هوب إلا عام 1999، وفازت بها المغنية لورين هيل، وعام 2004 وفاز بها فريق أوتكاست.





وقال القائمون على جوائز جرامي "إنهم يزيدون عدد المرشحين في الفئات الـ4 الرئيسية، وهي أسطوانة العام وأغنية العام وألبوم العام وأفضل فنان صاعد، من 5 إلى 8 مرشحين؛ لضمان المزيد في التنوع هذا العام".

ولن يغيب لامار ودريك وجامبينو وحسب عن حفل الليلة، إذ انسحبت المغنية أريانا جراندي، المرشحة لجائزتي جرامي في فئة البوب، الأسبوع الماضي من الحفل، بعد خلاف مع المنتجين بخصوص الأغنيات التي ستقدمها على المسرح.





كما تغيب المغنية تيلور سويفت، المرشحة لجائزة واحدة عن ألبومها (ريبيوتيشن)، عن الحفل لأنها تصور في لندن.

ولن يحضر الحفل مغني الراب 21 سافدج الذي يشارك بوست مالون في أداء أغنية (روكستار) المرشحة لجائزة أسطوانة العام، بعد اعتقاله في أتلانتا الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

ويحتفي الحفل بالمغنية ديانا روس التي تكمل عامها الـ75 في مارس/آذار، كما يكرم المغنية أريثا فرانكلين التي وافتها المنية في أغسطس/آب 2018.

وينقل تلفزيون "سي بي إس" الحفل على الهواء مباشرة، بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



