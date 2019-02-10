فيلم "جالي بوي" يهدد شعبية النجم الهندي رانفير سينغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الفنان الهندي رانفير سينغ الملقب بـ"غريب الأطوار" أن يسير بخطى ثابتة ليؤكد أنه بالفعل يستحق لقب "جوني ديب الهند"، وذلك في فيلمه الجديد "جالي بوي"، المقرر طرحه في ١٤ فبراير/شباط الجاري.

ويقوم سينغ بدور الشاب المسلم البسيط الذي يقرر التخلي عن ترتيبات أهله فيما يتعلق بمستقبله، ليتبع حلمه بأن يصبح مغني راب، ليتتبع الفيلم العالم الخفي لمطربي الراب الذين يعتبرون الشارع هو مسرحهم الكبير.

قام رانفير بتغيير جذري في شكله وأدائه بالإعلان التشويقي للفيلم، لدرجة أن ردود فعل الجماهير والنقاد الأولى اتسمت بالدهشة والحيرة، ووصلت إلى القلق من أن يفقد نجمهم شعبيته التي نتجت عن حماسه الدائم والطاقة التي يظهر بها في أفلامه، ولكن كان تصريح رانفير الواثق بأن تلك التجربة لن تقل نجاحاً عن تجاربه السابقة بمثابة الهدية للجماهير حتى موعد إطلاق الفيلم.





والفيلم الذي يشهد مهرجان برلين السينمائي الحالي العرض الأول له، يروي قصة الشاب مراد الذي يؤدي دوره سينغ، وهو طالب يعيش في حي فقير وينتهي به الحال بأن يحل محل والده المصاب ويعمل سائقاً لأسرة غنية.

ويكتشف مراد في نفسه موهبة غناء الراب للتعبير عن غضبه بسبب الفقر والفجوة بين الأغنياء والفقراء، فيكتب عن أطفال فقراء خائفين يعيشون بجوار ناطحات السحاب وسيارات فارهة في حجم منازل الفقراء.

يُذكر أن الإعلان الترويجي للفيلم حقق فقط ٥٣٠ ألف مشاهدة في سابقة تحدث لأول مرة، حيث إن إعلانات أفلام رانفير اعتادت على تخطي عشرات الملايين من المشاهدات حتى قبل موعد عرض أفلامه.