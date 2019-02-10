بُدور عبدالله تُهدّد روزانا اليامي بعدما أساءت لها.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّت الفنانةُ السعوديةُ بدور عبدالله هجومًا قاسيًا على مواطنتها الإعلامية روزانا اليامي، بعد وصف الأخيرة لها بـ"النكرة"، حيث لوّحت "عبدالله" باللجوء إلى القضاء لأخذ حقها جرّاء تصريحات "اليامي" المسيئة لها.

ونشرت عبد الله عبر حسابها على "إنستغرام"، رسالة شديدة اللهجة، قالت فيها: "روزانا اليامي.. أمي حبيبتي أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية.. بس ما تلفظتي فيه.. ما هو إلا إثبات لأخلاقك.. وكل إناء بما فيه ينضح".

وأضافت: "والله ثم والله ما مسني بشيء.. وراح تشوفين نتائج كلامك على الواقع العملي.. وفي المحاكم.. وأنا قاعدة ببيتي معززة مكرمة.. أنا ما عندي مزح بهالأمور.. تم إرسال الفيديو إلى مكتب المحامي بالسعودية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقك".

وأردفت: "الحمد لله أني سعودية.. وأصلي سعودي أبا عن جد ومن الطرفين.. والحمد لله أني أم لولدين وبنت من أصل سعودي.. والحمد لله على برهم لي.. والحمد لله أني لم أمثل البنت السعودية إلا في أجمل صورها".

وأنهت رسالتها قائلةً: "الحمد لله أني لم أخض في يوم بأعراض الناس وأصولهم وفصولهم.. علشان أتسلق على ظهور الناس.. والحمد لله أني لم أكتب يوما حرفا جارحا لأحد.. والحمد لله دائما وأبدًا".

وكانت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، قد نشرت عبر حسابها على "سناب شات"، قائلةً: "أسب مين يعني أنا أحبهم وهما يحبوني، اطلعي منها يا نكرة، خليكي في تمسيح الدواوين من منتج لمنتج ياقلب ما تحزن وما حدا معطيكي وجه يا حرام.. والله لو ترجع بلدها أشرف لها.. فشلتنا.. بس وين ترجع هي لا معترفة بأهل أو بلد.. الحمد لله على نعمة الأهل والبلد والأصل الطيب".

جديرٌ بالذكر أن الفنانة السعودية بدور عبدالله، كانت قد وجّهت اللّوم لأحد المذيعين، لاستضافته روزانا اليامي، والسّماح لها بالإساءة للكويتيين، قائلةً: "يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كده".