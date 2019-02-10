توبا تتعاقدُ مع نتفلكس للمشاركة في مسلسل استثنائي.. إليكِ تفاصيله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدتْ شركةُ نتفلكس مع النجمة التركية توبا بيوكوستون للمشاركة في بطولة مسلسل وثائقي قصير، يتكوّن من 6 حلقات من إنتاجها، وفق ما نشرته وسائل إعلام تركية.

وسيحملُ المسلسل اسم نهضة العثمانيين، وتدور أحداثه حول محمد الفاتح وحياته منذ توليه الحكم في سن الـ 13 عامًا وعن عصر النهضة الذي شهدته الدولة العثمانية، وستُجسّد بيوكوستون دور أم السلطان محمد الفاتح، فيما يُجسّد الممثل جيم يغيت أوزم أغلو، دور الفاتح، أمّا دور الجاسوسة "انا" ستُجسّدها الممثلة داملا سونماز.

وعبّر جمهور الفنانة التركية عن فرحتهم بهذا المسلسل متوقعين أن يؤثر الدور في مسيرة توبا خصوصًا أنه من إنتاج شركة نتفلكس العالمية والتي سبق لها وأن أنتجت مسلسل "المحافظ أو الحامي" من بطولة شاتاى اولسوي والذي حقّق نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحه على الشبكة العالمية.

وكانت النجمة التركية توبا بيوكستون قد نشرت في وقت سابق صورةً لها مع الفنانة التركية بيلور كالكاوان والتي جسّدت دور والدتها في المسلسل الشهير سنوات الضياع، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في دورها بهذا المسلسل خصوصًا في الوطن العربي من خلال شخصية لميس التي عُرفت بها لفترة طويلة.