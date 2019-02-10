شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تلجأ لخلطة العشب الصينى لعلاج الصدفية.. اعرف تفاصيل مرضها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة كبيرة تعيشها، نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان، مع مرض الصدفية، والتى سبق وأن أعلنت عنه لجمهورها فى ديسمبر من العام الماضى عبر السوشيال ميديا، لتحاول طوال تلك الفترة الشفاء من المرض، حتى اتجهت إلى العلاج عن طريق خلطة من العشب الصينى ومشروب خاص فى محاولة يائسة.



كيم تعد خلطة للعلاج من الصدفية

كيم كارادشيان، نجم تلفزيون الواقع، شاركت قصتها مع جمهورها، عبر انستجرام، حول علاج محتمل لمرض الصدفية، والذى كان عبارة عن خليط بنى اللون من الأعشاب الصينية.



مشروب كيم كارادشيان للقضاء على الصدفية

أكدت نجمة تلفزيون الواقع، أنها لديها مزيج خاص بها للعلاج من مرض الصدفية، وتشربه مرتين فى اليوم ، ولكن مذاقه سيئا نوعا ما، وعرضت قارورة زجاجية مليئة به، قائلة "سأطارده بهذا"، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.



كيم كارادشيان

وقالت كيم كارداشتان:"أنا شديدة اليأس بسب إصابتى بالصدفية.. وسوف استخدم عشب صينى"، بينما قامت بإعداد خلطة ذات لون بنى داكن، مشيرة أنها ستستمر فى تلك الخلطة لمدة 6 أسابيع، وسوف ترى ماذا سيحدث بعد ذلك.

كانت المرة الأولى التى نوهت فيها كيم كارادشتان، عن اصابتها بمرض الصدفية الذى غطى أجزاء كبيرة من جسدها فى ديسمبر من العام الماضى، حيث طالبت من جمهورها بعض النصائح، وتساءلت حول تجارب بعض المرضى وأنواعها والعلاجات المتاحة.



كيم تكشف لجمهورها عن مرض الصدفية

وردت كيم كارادشيان، على جريدة الديلى ميل البريطانية، فى 5 فبراير الماضى، التى سخرت من وجود بثور على بشرتها، قائلة أنها مصابة بالصدفية فى جميع أنحاء وجها.