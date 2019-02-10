شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يشارك محمد رمضان بطولة "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان حسام داغر فى مسلسل محمد رمضان "زلزال"، وذلك بعدما شاركه من قبل فى بطولة مسلسل "ابن حلال" ومسرحية "أهلا رمضان"، وهو العمل الذى يحتفل داغر ببدء تصويره مع فريق عمل المسلسل غدا الإثنين بنزلة السمان.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج إبراهيم فخر تصوير المشاهد على طريقة الفلاش باك فى فترة التسعينيات، وتجمع المشاهد الأولى محمد رمضان وحلا شيحا.

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر بسبب حالة الانسجام التى تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيرى فى العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الاثنان من خلال مسلسل "ابن حلال"، والذى شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان.