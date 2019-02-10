نادين لبكي تلتقط صورة مع قناع "بافتا" وتشكر داعميها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها تلتقط صورة تذكارية مع قناع جائزة "بافتا" البريطانية، أثناء تواجدها بفعالياتها لمشاركة فيلمها "كفرناحوم" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".
علقت لبكي على صورتها قائلة: "إنها الليلة الموعودة يا سادة، شاهدوا حفل توزيع جوائز البافتا، وبغض النظر عن النتيجة أريد أن أوجه الشكر لكل الدعم والحب الذي رأيته خلال الفترة الماضية، أحبكم جميعًا". وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي المخرجة اللبنانية.
"كفرناحوم" يستكمل مسيرة الترشيحات العالمية، بترشيحه مؤخرًا لجائزة الأوسكار بالقائمة نفسها "أفضل فيلم أجنبي"، في سابقة ليست الأولى للسينما العربية، لكنها كذلك للسينما اللبنانية. ولاقي الفيلم إشادات واسعة بعد عرضه عالميًا لأول مرة، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وفاز بجائزة "لجنة التحكيم".
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