الخميس.. راغب علامة ضيف "حكايات لطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفا على ثاني حلقات برنامج "حكايات لطيفة"، يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً، عبر شاشة (دي إم سي).

ويتحدث "راغب" عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، ويكشف كواليس أحدث أعماله ومشاريعه الفنية.

برنامج "حكايات لطيفة" يذاع على شاشة (دي إم سي)، في التاسعة مساء الخميس من كل أسبوع، وتستضيف المطربة التونسية لطيفة، عدد من نجوم الغناء، واستضافت في أولى حلقات البرنامج المطرب اللبناني وائل جسار.