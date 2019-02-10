نجمة "Friends" تقيم حفل عيد ميلادها على غرار المهرجانات السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقامت نجمة المسلسل الشهير "Friends" جينيفر أنيستون احتفالاً بعيد ميلادها الـ50، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء أمس السبت، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات السينما في هوليوود، في حدث يشبه المحافل السينمائية العالمية.

نشر موقع "Just Jared" قائمة أنيستون بالمدعوين لحفلها، الذي أظهرت صوره حضور زوجها السابق براد بيت، ما أثار الشائعا حول عودتهما بعد انفصال تم في العام 2005.

حضر الحفل أيضًا النجم روبرت دواني جونير، والإعلامية الأمريكية إيلين ديجنرس، وديمي مور، وساندرا بولوك، وجورج كلوني وزوجته أمل علم الدين.

يذكر أن آخر أعمال جينيفر أنيستون فيلم "Dumplin" الذي عُرض العام الماضي، وهو من إنتاج شركة "Netflix".

كما تشارك بطولة عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية خلال الفترة المقبلة، منها تعاونها الثاني مع النجم آدم ساندلر بفيلم الكوميديا "Murder Mystery" المقرر طرحه العام الجاري.