محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة السورية أصالة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، مقطع فيديو تتحدث فيه عن رواية "فعلا"، للكاتبة السعودية أمل الحربي. وعلقت: "انبهرت بالرواية، القراءة تتيح لنا فرصة العيش بأكثر من زمن، ونختلف ونتغيّر ونسمو ونصنع من الوقت ذهباً يسوّر عقولنا بالحكمة والمتعة، فعلاً رواية رائعة". وتستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلا غنائيا بالعاصة السعودية الرياض، مساء غدِ الإثنين 11 فبراير، وسط حضور جماهيري كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تروج لرواية "فعلا": "انبهرت بها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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