محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "بافتا" مقاطع فيديو وصورًا خاصة بالتحضيرات النهائية للسجادة الحمراء وحفل توزيع الجوائز المقرر في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين، في حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.
أظهرت الفيديوهات والصور وصول عدد من النجوم والنجمات المرشحين الليلة، وخضعوهم لعدد من جلسات التصوير. وكان أبرزهم النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، فيجو مورتنسن، ريجينا كينج، المخرج سبايك لي، ريتشارد جرانت، ميليسا مكارثي، والمونتيرة الأمريكية المكرمة هذا العام ثيلما سكونميكر.
وكانت "بافتا" وعدت جمهورها، في منشور سابق، بحفل ملكي يحضره دوق كامبريدج الأمير ويليام، وزوجته كاثرين، إلى جانب العديد من المفاجآت التي ستتضمن العديد من الفقرات الكوميدية والغنائية لأشهر النجوم، في قاعة ألبرت الملكية التي ستستضيف المهرجان في العاصمة لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر "بافتا البريطانية" تكشف عن استعداداتها النهائية لحفل جوائزها الـ72 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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