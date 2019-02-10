بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد ميلاد زوجته ندى الكامل، بأحد الفنادق الكبرى.

وفاجئ "الفيشاوي" زوجته، باحتفاله بعيد ميلادها بحضور أحد الأصدقاء، ونشر الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد الفيشاوي، لعرض فيلمه الجديد "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، أحمد داوود،

كريم قاسم، عمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.