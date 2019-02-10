بث مباشر لفعاليات السجادة الحمراء بحفل "بافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: نشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، بثًا مباشرًا لفاليات السجادة الحمراء ضمن استعدادات حفل توزيع جوائز "بافتا" في دورته الـ72 هذا العام. وإليكم البث: ​

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