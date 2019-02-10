بالفيديو..بشرى تشجع أطفالها على رياضة الاسكواش

كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "بشرى" على الفيديو قائلة:" شجع أطفالك على ممارسة الرياضة..هذا ما أفعله الآن..الاسكواش حبي ". أفعله الآن..الاسكواش حبي ". ويذكر ان اخر اعمال "بشرى" كليب أغنية " كوبرا " واستطاعت أغنية بشرى أن تحقق مشاهدة على موقع الفيديوهات الاشهر عالمياً "يوتيوب" ما يقرب من 4 ونصف ملايين مشاهدة في أسبوع .

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