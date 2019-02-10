كتب - أحمد أيوب: خطفت الممثلة الشابة سينثيا أريفو، الأنظار فور وصولها لساحة قاعة ألبرت الملكية بلندن، لحضور حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون "بافتا"، وترشحت أريفو لجوائز هذا العام بفئة النجم الصاعد. أريفو لجوائز هذا العام بفئة النجم الصاعد. وكان فيلم الدراما والتاريخ "The Favourite" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، قد تصدر قائمة ترشيحات جوائز "بافتا" بإجمالي 12 ترشيحًا، فيما جاء في المرتبة الثانية أفلام "Bohemian Rhapsody، و"Roma" و"A Star is Born"، و"First Man" برصيد 7 ترشيحات جوائز لكل منهما.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سينثيا أريفو تشعل ريد كاربت حفل جوائز "بافتا" بإطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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