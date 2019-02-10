بالفيديو.. مصري يفوز بجائزة أفضل مطرب في إيطاليا

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: حصل مطرب مصرى على لقب أفضل مطرب فى إيطاليا لعام 2019، بمهرجان سان ريمو الذى أسدل الستار على دورته الجديدة أمس. ويعتبر مهرجان سان ريمو واحدا من أهم المهرجانات فى إيطاليا، ويزيد عمر دوراته على 60 دورة وهو ما يعطى الجائزة أهمية كبيرة. وأغنية "المال" تخطت الـ2 مليون مشاهدة فى إيطاليا، ويزيد عمر دوراته على 60 دورة وهو ما يعطى الجائزة أهمية كبيرة. وأغنية "المال" تخطت الـ2 مليون مشاهدةعلى موقع يوتيوب منذ طرحها ككليب. يذكر أن المطرب المصرى الفائز اسمه محمود وهو من أب مصرى وأم إيطالية وشارك فى المهرجان بأغنية "المال" أو "soldi" وهى الأغنية التى تتناول أهمية المال وتأثيره الإيجابى والسلبى على الإنسان.

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