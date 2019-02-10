شاهد.. أبو يشعل حفل مهرجان ضيافة دبي

كتبت - لمياء نبيل نشر المطرب أبو مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "أبو" على الصور قائلاً:" شكراً ضيافة، شكراً دبي، لقد كانت متعة حقيقية ". شكراً ضيافة، شكراً دبي، لقد كانت متعة حقيقية ". ويذكر أن المطرب "أبو" حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال أغنية "3 دقات"، وشاركته فى غنائها النجمة يسرا.

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