بالصور.. بطلة فيلم "ٌRoma" تصل لحضور حفل "بافتا" 2019

ياليتزا أباريسيو كتب - أحمد أيوب: وصلت الممثلة المكسيكية ياليتزا أباريسيو، منذ قليل، لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون "بافتا" في دورته الـ72 والذي يقام بقاعة البرت الملكية بلندن. يذكر أن أباريسيو، ترشحت هذا العام لجوائز "بافتا" بفئة أفضل ممثلة عن دورها بالفيلم المميز "Roma" للمخرج الشهير ألفونسو كوارون. وكان فيلم الدراما والتاريخ ""The Favourite" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، قد تصدر قائمة ترشيحات جوائز "بافتا" بإجمالي 12 ترشيحًا، فيما جاء في المرتبة الثانية أفلام "Bohemian Rhapsody، و"Roma" و"A Star is Born"، و"First Man" برصيد 7 ترشيحات جوائز لكل منهما.



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