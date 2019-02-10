بالصور.. إيمي آدمز تخطف الأنظار في حفل جوائز BAFTA بإطلالتها

إيمي آدمز كتب - أحمد أيوب: وصلت منذ لحظات النجمة إيمي آدمز لريد كاربت حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما المعروفة باسم بافتا أووردز في دورتها لعام 2019 الجاري. 2019 الجاري. وتحتضن قاعة رويال البيرت هول الملكية فعاليات الحفل السنوي لجوائز البافتا، والذي اختيرت لتقدمه رسميا للجمهور النجمة القديرة جوانا لوميلي. وكان العدد الأكبر من الترشيحات من نصيب فيلم The Favourite للنجمة الكبيرة إيما ستون والنجمة ريتشل وايز، بإجمال ترشحه لـ 12 جائزة مختلفة.

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