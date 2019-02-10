شاهد..صفاء جلال بصحبة أبو العروسة

كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة صفاء جلال صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "جلال" على الصورة قائلة:" كريمه وعبد الحميد، كام واحد بيحب عبده الحنين ". عبده الحنين ". والجدير بالذكر ان اخر اعمال "جلال" مسلسل " كلبش 2 "، وشاركها العمل عدد من الفنانين، ابرزهم " أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، روجينا، أحمد صلاح حسني ". المسلس من اخراج: بيتر ميمي، وتأليف: باهر دويدار .

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