بالصور.. وصول فيولا ديفيس لحفل "بافتا" برفقة زوجها

كتب - أحمد أيوب:

وصلت منذ قليل، النجمة فيولا ديفيس لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون "بافتا"، والذي يقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

وحرصت دافيس، المرشحة لجوائز بافتا هذا العام عن فيلم "Widows"، على التقاط الصور التذكارية على

الريد كاربت برفقة زوجها قبيل التوجه لمسرح الحفل.

يذكر ان يتنافس على جوائز "بافتا" هذا العام كوكبة رفيعة من نجوم السينما العالمية، حيث تشهد فئة أفضل ممثل

صراعًا شرسًا بين كريستيان بيل ورامي مالك، وكذلك فئة أفضل ممثلة التي تشهد تنافس ما بين أوليفيا كولمان وجلين كلوز.

أما فئة أفضل ممثل مساعد يتنافس كلًا من ماهرشالا على وريتشارد إي جرانت، وأخيرًا فئة أفضل ممثلة مساعدة تظل حائرة ما بين راشيل وايز وإيمي آدامز.