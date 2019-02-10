بالصور.. وصول فيولا ديفيس لحفل "بافتا" برفقة زوجها

وصلت منذ قليل، النجمة فيولا ديفيس لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون "بافتا"، والذي يقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.
وحرصت دافيس، المرشحة لجوائز بافتا هذا العام عن فيلم "Widows"، على التقاط الصور التذكارية علىالريد كاربت برفقة زوجها قبيل التوجه لمسرح الحفل.
يذكر ان يتنافس على جوائز "بافتا" هذا العام كوكبة رفيعة من نجوم السينما العالمية، حيث تشهد فئة أفضل ممثل
أما فئة أفضل ممثل مساعد يتنافس كلًا من ماهرشالا على وريتشارد إي جرانت، وأخيرًا فئة أفضل ممثلة مساعدة تظل حائرة ما بين راشيل وايز وإيمي آدامز.
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