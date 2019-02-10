بالصور.. بدء توافد النجوم لحفل توزيع جوائز "بافتا"

كتب - أحمد أيوب:



بدء منذ قليل، توافد عدد من نجوم هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون "بافتا"، والذي يقام بقاعة ألبرت الملكية بلندن.

وكانت الممثلة الأمريكية الشابة لوسي بوينتون، صديقة الممثل الشهير رامي مالك، أول الحاضرين

للريد كاربت وحرصت فور وصولها على إلتقاط عدد من الصور التذكارية قبيل التوجه لمسرح الحفل.

كما شهد كذلك تواجد الممثلة تاتيانا كورسكوفا، وسينثيا إريفو المرشحة لجائزة النجم

الصاعد، بالإضافة للممثل الإنجليزي مارك جاتس.

وكان فيلم الدراما والتاريخ ""The Favourite" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، قد تصدر قائمة ترشيحات جوائز "بافتا" بإجمالي 12 ترشيحًا، فيما جاء في المرتبة الثانية أفلام "Bohemian Rhapsody، و"Roma" و"A Star is Born"، و"First Man" برصيد 7 ترشيحات جوائز لكل منهما.



