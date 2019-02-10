صور.. ليلى علوي في أول أدوارها السينمائية.. هل تغيرت ملامحها كثيرا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها في صور نادرة لها وهي في عمر الـ 15 عامًا، حيث شاركت في أحد الأعمال السينمائية.

ليلى ظهرت في فيلم «من أجل الحياة»، عام 1977، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت: «طفولتي فيلم من أجل الحياة عام 1977».

جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، وأجمع الجمهور أن ملامحها لم تتغير كثيرا، وأنها مازالت تتمتع بنفس البراءة.

ليلى علوي من مواليد عام 1962، واحدة من نجوم السينما المصرية في فترة المانينات، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة.

ومن أهم أعمالها في السينما: «البؤساء، خرج ولم يعد، غرام الأفاعي، تفاحة، حلق حوش، خليل بعد التعديل، يا دنيا يا غرامي، إعدام ميت، ليلة البيبي دول».

فيلم «من أجل الحياة»، بطولة شويكار، رشدي أباظة، نبيلة السيد، محسن محي الدين، عبدالوارث عسر، وحيد سيف، توفيق الدقن، زهرة العلا، عبدالمنعم إبراهيم.

وتدور قصة الفيلم حول طفلان يفقدان والديهما فيقعان في أيدي عصابة تحاول استغلالهما في أعمال تسول، وتتطور الأحدا حتى يجدهما الوالد.