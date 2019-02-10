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Feb 10, 2019
أحيا النجم هشام الحاج حفلًا غنائيًا ضخمًا في أديب بالاس وذلك إحتفالُا بمناسبة عيد الحب مع جمهوره.
قدم “الحاج” باقة مميزة من أجمل الأغنيات الرومانسية والتي أشعلت حماس الحضور، وتراقصوا على نغماتها.
وتخللت السهرة مفاجأة سارة بإحتفال بعض الأشخاص من الحضور بخطوبتهم وشاركهم هشام الحاج هذه اللحظة السعيدة.
وقدم الحاج لهم خصيصًا أغنية “إذا الله عطاني” وقاموا بتقطيع قالب الحلوى.
وهنأ “الحاج” الحضور بالحفل بمناسبة عيد الحب متمنيًا أن يعم الحب في كل لبنان.
جدير بالذكر أن هشام الحاج مازال يحصد نجاح أغنية “مايقدر الله” والتي طرحت على طريقة الفيديوكليب الذي جاء بمواصفات عالمية محققًا نسب مشاهدة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام الحاج أشعل الأجواء في عيد الحب.. وهذا ما حدث في السهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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