هشام الحاج أشعل الأجواء في عيد الحب.. وهذا ما حدث في السهرة‎

أحيا النجم هشام الحاج حفلًا غنائيًا ضخمًا في أديب بالاس وذلك إحتفالُا بمناسبة عيد الحب مع جمهوره.

قدم “الحاج” باقة مميزة من أجمل الأغنيات الرومانسية والتي أشعلت حماس الحضور، وتراقصوا على نغماتها.

وتخللت السهرة مفاجأة سارة بإحتفال بعض الأشخاص من الحضور بخطوبتهم وشاركهم هشام الحاج هذه اللحظة السعيدة.

وقدم الحاج لهم خصيصًا أغنية “إذا الله عطاني” وقاموا بتقطيع قالب الحلوى.

وهنأ “الحاج” الحضور بالحفل بمناسبة عيد الحب متمنيًا أن يعم الحب في كل لبنان.

جدير بالذكر أن هشام الحاج مازال يحصد نجاح أغنية “مايقدر الله” والتي طرحت على طريقة الفيديوكليب الذي جاء بمواصفات عالمية محققًا نسب مشاهدة عالية.