مفاجأة، براد بيت يحتفل بعيد ميلاد زوجته السابقة جنيفر أنيستون

Feb 10, 2019
رصدت عدسات الكاميرات النجم الهوليوودي براد بيت خلال توجهه لحضور حفل عيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جنيفر أنيستون وذلك يوم السبت في لوس انجلوس.
واتى ظهور “بيت” (55 عاماً) في عيد ميلاد “أنيستون” على وقع التقارير التي تحدثت الاسبوع الفائت عن مواعدته لزميلته تشارليز ثيرون بعد عامين على انفصاله عن زوجته انجلينا جولي.
ورصدت الكاميرات وصول براد بيت الى مكان الحفل بسيارة دفع رباعي، ثم انضم الى الحفل مجموعة من النجوم نذكر منهم: كاتي بيري وحبيبها اورلاندو بلوم، الين ديجينيرس، غوينث بالترو وغيرهم.
نذكر ان جنيفر أنيستون التقت في عام 1998 ببراد بيت وتزوجا في عام 2000، انفصل الزوجان في عام 2005.
كما تزوجت جنيفر انيستون من الممثل والمخرج جاستن ثيرو ثم انفصلت عنه في عام 2016 بعد زواج استمر عامين.
اما براد بيت قد انفصل عن زوجته الممثلة انجلينا جولي عام 2016.
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