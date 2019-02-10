منى زكي تُقدّم نصائح للسيدات المُصابات بسرطان الثدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشاركُ العديدُ من الفنانين والفنانات في عدة حملات خيرية مجتمعية تهدف إلى زيادة توعية المجتمع بالمشكلات التي تواجهه، سواءً في مجال الصحة أو التعليم، وتلعب الفنانة المصرية منى زكي دورًا كبيرًا في رعايتها للحملة التي تتعاون فيها مع مستشفى بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومكافحته.

ووجّهت منى زكي رسالةً عبر "فوشيا" لكل سيدة مصرية مصابة بالسرطان تدعوها فيها إلى التمسُّك بالقوة الداخلية التي أعطاها الله للمرأة، للتغلّب على الصعاب التي تواجهها سواءً في حياتها أو في صحتها، موضحةً أن التمسّك بالأمل والإيمان بالله من أهم عوامل الشفاء.

وقالت النجمة المصرية إن كل فنان لا بد أن يكون له دور مجتمعي يُفيد به أهل بلده، مشيرةً إلى أنها ستبذلُ كلَّ ما في وسعها لمساعدة المُصابات بالسرطان ودعم مستشفى بهية لعلاج أكبر عدد من الحالات.