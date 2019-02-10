شيماء سيف تحذر: الفاشينيستات يكذبن ويُعقْدن المتابعات لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية شيماء سيف إن الفاشينيستات اللاتي تجذبن أنظار الفتيات المتابعات وتدفعهن للخضوع لنظام غذائي قاس، خضعن لعمليات تكميم معدة للتخلص من الوزن الزائد، ويكذبن عليهن بأن الرياضة هي سر رشاقتهن.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أن الفاشينيستات يقمن بتصوير أنفسهن خلال تواجدهن بـ"الجيم" ونشر الصور عل سناب شات لتعقيد الفتيات، في حين أنهن بالحقيقية غير مواظبات على الرياضة، داعية الفتيات لعدم متابعتهن ومتابعتها هي لتحفيزهن على تناول الطعام.

ولفتت الممثلة المصرية إلى أنها منذ قدومها للكويت فوجئت بحب الجمهور لها، ولكنها وجدت أن هناك اختلافًا كبيرًا بين طريقة تصوير المعجبات معها، عن الفتيات في مصر، موضحة أن الفتيات في الكويت لا يقمن بالتصوير معها؛ ولكن يقمن بتصويرها وحدها أو يطالبنها بإرسال رسالة لرفيقاتهن حتى يتأكدن أنهن قابلنها.

وأكدت شيماء سيف أنها لا تفكر أبدًا في اللجوء إلى النظام النباتي والابتعاد عن تناول اللحوم مثلما فعل البعض مؤخرًا؛ لأن الطعام بالنسبة لها هو "حياة الروح" ولا يمكنها الاستغناء عنه أبدًا.

وأشارت إلى أنها لا تضحك طوال الوقت كما يظن البعض، وقبل ظهورها بأي لقاء تلفزيوني تكون متوترة للغاية؛ لأن الجمهور تعود أن يضحك عندما يراها، وأن عليها في كل مرة تظهر بها أن ترسم الابتسامة على وجهها وتنسى أي هموم خاصة بها.