ليدي غاغا تُعلِن خطوبتها بعد تكريمها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت النجمة العالمية ليدي غاغا الخطوبة بينها وحبيبها وكيل المواهب كريستيلنو كارينو خلال الخطاب الذي ألقته في حفل مجلة "ELLE" هوليوود السنوي الـ25 بعد أن تسلمت تكريمها. علماً أنها أبقت علاقتها به بعيداً عن الإعلام منذ شهر يوليو من العام 2017

وبكت تأثراً بالتكريم شاكرة "خطيبها والمقربين منها الذين يعتنون بها بشكلٍ دائم". كما تطرقت بخطابها لأهميّة الدور الذي تؤديه المرأة في هوليوود، مذكرة بأنها تعرّضت سابقاً للاعتداء الجنسي.

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