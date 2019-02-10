مروى تُغني للمهرجانات

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخوض الفنانة اللبنانية مروى تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية "عزيزي عزيزي" التي تنتمي لأغاني المهرجانات، لتعود من خلالها بعد غياب طويل عن الأغاني والتمثيل.

علماً أنها قررت طرح أكثر من أغنية منفردة خلال الفترة المقبلة وفي موسم الصيف المقبل.

يشار الى أنها تستمر بإحياء حفلات الزفاف، لكنها لم تستقر على تجارب تمثيلية جديدة لا في السينما ولا التليفزيون.



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