شاهد.. المصرى "محمود" يفوز بجائزة أفضل مطرب فى إيطاليا بمهرجان سان ريمو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المطرب المصرى "محمود" بلقب أفضل مطرب فى إيطاليا لعام 2019، وذلك بمهرجان سان ريمو الذى اختتمت فعالياته أمس، حيث تخطى عشرات الاختبارات قبل الوصول إلى مدينة سان ريمو والمهرجان السنوى للأغنية الإيطالية. "محمود" من أب مصرى وأم إيطالية وشارك فى المهرجان بأغنية "المال" أو "soldi" وهى الأغنية التى تتناول أهمية المال وتأثيره الإيجابى والسلبى على الإنسان، ويعتبر مهرجان سان ريمو واحدا من أهم المهرجانات فى إيطاليا، ويزيد عمر دوراته عن الـ60 دورة وهو ما يعطى الجائزة أهمية كبيرة. وأغنية "المال" تخطت الـ2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها ككليب.

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