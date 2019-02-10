شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لاختيار أفضل نص مسرحى 2019 .. اعرف الشروط والتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كايرو شو Cairo Show، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لأولى مسابقاتها لشباب المسرحيين، وذلك لاختيار أفضل نص مسرحى، على أن تقدم الأعمال بدءاً من يوم الأحد 10 فبراير 2019 حتى الأحد 24 مارس 2019.

وقالت إن صاحب المركز الأول سيحصل على 75 ألف جنيها، والمركز الثانى 50 ألف جنيه، المركز الثالث 40 ألف جنيه وتكون النصوص الفائزة مرشحة للإنتاج ضمن خطة كايرو شو.

وعن شروط التقديم للمسابقة، أكدت "كايرو شو"، على ضرورة أن لا يكون النص المقدم سبق عرضه على المسرح بشكل احترافى، أو حصل على جائزة من قبل، ويرفق مع النص المقدم معالجه درامية فيما لا يزيد عن 5 صفحات.

وتابعت، يقدم المؤلف المستندات الدالة على ملكيته للنص إذا كان النص عن عمل أدبى يتم إرفاق موافقة خطية لمؤلف النص الأدبى على تحويله إلى نص مسرحى، ويقدم عمل واحد فقط لكل مؤلف، ويرفق مع النص المقدم صورة من بطاقة الرقم القومى.

وأشارت، أنه لن يتم قبول النص ما لم يقدم فى صورتين إحداهما إلكترونية والثانية ورقية ، وتقدم النسخة الإلكترونية على ايميل [email protected] ، كما تقدم (نسختان ) ورقية بعد تغليفها وتكعيبها تسلم باليد أو ترسل بريديًا على العنوان : 3 شارع مصدق الدقى.

وعن اختيار النصوص الفائزة، قالت انه يتم وفقا للعديد من القواعد أساسية، والتى من ضمنها تقييم النصوص بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمسرحيين، مؤكده انها غير ملزمة بإعادة النسخ المقدمة، وانه سيتم إعلان النتائج خلال شهر مايو 2019.

وعن التواصل أعلنت، أنه يمكن لراغبى التقدم الاتصال يومياً ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساءً عبر الهاتف 01119994606.