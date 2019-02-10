شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وأحمد عبد العزيز يصوران "كلبش3" لمدة 3 أيام فى المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجمان أمير كرارة وأحمد عبد العزيز عدة مشاهد من مسلسل "كلبش3" فى منطقة المنيل، وذلك لمدة 3 أيام متتالية، لينتقل بعدها مخرج العمل بيتر ميمى إلى التصوير داخل إحدى الفيلات فى منطقة 6 أكتوبر.

وتجمع مشاهد قصر المنيل كل من أمير كرارة، يسرا اللوزى، عمر الشناوى، أحمد عبد العزيز، أحمد العوضى، محمد على رزق، وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث يجسد أحمد عبد العزيز شخصية اللواء جلال خطاب، وكرارة يستمر فى "سليم الأنصارى" .

وانتهى أمير كرارة من تصوير ما يقرب من 20% من مشاهد المسلسل، حيث يكثف بيتر ميمى مخرج المسلسل التصوير الفترة المقبلة من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير جزء من الأحداث الأولى للمسلسل فى لبنان .

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.