محمود قاسم: "السينما المصرية لم تنتبه لموليير سوى في 3 أعمال فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، إن الكاتب الفرنسي موليير من أهم أساتذة الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي.

وأكد "قاسم" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن على الرغم من كونه كاتبا وشاعرا كبيرا، إلا إن السينما المصرية لم تنتبه له إلا في عدد قليل جدا من الأعمال.

وتابع: "في فيلم اتعمل سنة 1945، اسمه (القرش الأبيض)، عن مسرحية (البخيل)، اللي ألفها موليير، وفي وجهة نظري إن الفيلم ده أحسن حاجة مثلها إسماعيل ياسين في تاريخه، وكان بطولة فوزي الجزايرلي، وليلى فوزي".

وأوضح أن السينما المصرية قدمت كذلك عملين مأخوذين عن مسرحية "مدرسة الزوجات" لموليير، فالفيلم الأول سنة 1950 باسم "كيد النساء"، وهو من بطولة مديحة يسري، وكمال الشناوي.

وأضاف: "الفيلم الثاني هو (قصة ممنوعة) بطولة ماجدة، شكري سرحان، محمود المليجي، وغير صحيح أن فيلم "المبروك" الذي قام ببطولته الفنان محمود المليجي، مأخوذ عن مسرحية "طرطوف"، لأن طرطوف هو نصاب ذكي خفيف الظل، بينما كان الشيخ مبروك في الفيلم شخصا شريرا عكس طرطوف".

واختتم حديثه قائلا: "موليير هو المقابل لشكسبير في الأدب الفرنسي، وللأسف السينما المصرية لم تنتبه له سوى في هذه الأعمال فقط".

ويحتفي مؤشر البحث جوجل، اليوم 10 فبراير، بالكاتب الفرنسي الشهير موليير المولود في 15 يناير1622.