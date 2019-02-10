محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: انضم الفنان ماجد المصري، لأسرة مسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان. ويبدأ "المصري" تصوير مشاهده الأولى من المسلسل، عقب انتهائه من تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "بحر" بعد أسبوع. مسلسل "زلزال" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، حسين فهمي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ياسر سامي.

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري ينضم لأسرة مسلسل "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.