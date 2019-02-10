خالد عبدالجليل يفتتح أيام مهرجان الإسماعيلية السينمائي بالعاصمة الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

افتتح مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما الدكتور خالد عبدالجليل، اليوم الأحد، أيام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في العاصمة الأردنية عمان.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين المركز القومي للسينما المسؤول عن إقامة مهرجان الإسماعيلية، وبين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

نصت الاتفاقية على أن تقوم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتنظيم فعالية دورية تحت عنوان "أيام مهرجان الإسماعيلية فى الأردن"، يتم من خلالها عرض مجموعة أفلام مختارة من القائمة المشاركة فى المهرجان، وكذلك استضافة من ترشحه إدارة المهرجان لمناقشة تلك الأفلام، وفقًا للقواعد والفعاليات التي تراها الهيئة.

وتستضيف إدارة مهرجان الإسماعيلية من ينوب من الهيئة لحضور فعاليات المهرجان في مصر، وتأخذ إدارة المهرجان على عاتقها إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من الأفلام التي ترشحها الهيئة للمهرجان.

وتم عرض الفيلم التسجيلى "السجينة" للمخرجة بيرناديت توزاريتر، وهو الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة مهرجان الإسماعيلية.

وأكد عبدالجليل أن إقامة هذا النوع من العروض السينمائية المستمدة من فعاليات مهرجان عريق مثل "الإسماعيلية السينمائي"، يؤكد عمق التعاون الثقافي بين الأردن ومصر، مثلما يحتفي بالإنجاز الإبداعي العربي والإنساني في حقل صناعة الأفلام.

وأشار إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والمركز القومي للسينما فى مصر، التي تتيح إقامة عروض أفلام متبادلة بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن فعاليات الأيام قد ضمت عرض العديد من أفلام التحريك والروائية القصيرة من الأردن وفلسطين والكويت ولبنان ومصر وعمان وبولندا وبلجيكا وألمانيا واليونان وسلوفينيا.​

