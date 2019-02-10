نيللي كريم تنشر صورة تجمعها بسيرين عبدالنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور. وعلقت: "مع سيرين عبدالنور السيدة والممثلة الرائعة، سعيدة أننا التقينا، تستحقين الجائزة". يذكر أن نيللي كريم وسيرين عبدالنور، قد تم تكريمهما بمهرجان "ضيافة" الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بمدينة دبي الإماراتية.



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