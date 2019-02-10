بعد قضائها إجازة رومانسية مع زوجها.. فهرية أفغان تدخل المستشفى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ جمهور الفنانة التركية فهرية أفغان بأخبار نقلها إلى المستشفى، وفي الوقت الذي اعتقد البعض ان أفغان ستخضع لولادة مبكرة، خصوصًا أنها بالشهر السابع، وقد كشف زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت للصحافة أن زوجته تُعاني من برد بسيط.

وكانت أفغان نشرت مؤخرًا العديد من الصور التي تجمعها بزوجها وهما يقضيان إجازة رومانسية مميزة على الثلوج، ليعلن بعدها بشكل مفاجئ نقلها للمستشفى.

وحرصت الصحافة التركية على التواجد أمام باب المستشفى من أجل نقل الأخبار الحصرية في حال ولادتها، وعند خروج بوراك من المستشفى أكد أن حالة زوجته في تحسن وإنها تُعاني من مشكلة برد ليس أكثر، وأنها ستخرج من المستشفى قريبًا.

فيما أكدت والدة بوراك التي تواجدت هناك ما قاله ابنها كاشفة أن فهرية بصحة جيدة، وإنها لن تلد قبل موعدها وتواجدها في المستشفى لمزيد من الاطمئنان.

يُشار إلى أن فهرية أفغان كانت تلقت عددا من العروض الإعلانية في فترة أشهر حملها الأخيرة بمبالغ مادية ضخمة، إلا انها رفضتها جميعها، مؤكدة إنها لن تستغل حملها ولا طفلها الأول من أجل تحقيق أي أرباح مادية.