شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة ابنة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الرمضانى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير مسلسل النجمة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث بدأت المشاهد الأولى من العمل فى منطقة التجمع الخامس بديكور مدرسة خاصة وتضمنت المشاهد وجود بطلة العمل داخل المدرسة لأخذ ابنتها ضمن أحداث المسلسل.



الطفلة التى تجسد دور ابنة دنيا سمير غانم

وحصل ”الخليج 365” على صورة الطفلة التى تجسد دور ابنتها خلال الأحداث، حيث إن دنيا تجسد دور امرأة متزوجة تدعى أميرة فى أحداث الـ10 حلقات الأولى وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان محمد سلام بطل القصة الأولى من المسلسل.

أحداث المسلسل تعتمد على 3 قصص، كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهى القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ10 حلقات الثانية.

















وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.