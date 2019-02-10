شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى "مهراجا هندى" فى مسلسل الواد سيد الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد فتحى فى السباق الرمضانى المقبل كضيف شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، ويجسد فتحى دور مهراجا هندي، وهو مسلسل حلقاته منفصلة متصلة، ويدور فى إطار كوميدى.

جدير بالذكر أن أسرة فريق عمل مسلسل "الواد سيد الشحات" تستأنف حاليًا التصوير للحاق بالمارثون الرمضانى المقبل وذلك فى عدة أماكن مختلفة ومنها إحدى الفيلات فى مدينة شبرامنت وغيرها من بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويشارك فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مجموعة من النجوم وهم الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد عبد الرحمن وغيرهما من إنتاج شركة سينرچى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى.