

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالفنان الكبير عادل إمام. وعلق: "مع الزعيم عادل إمام، ربنا يديله الصحة وتدوم إبتسامته وخفة دمه، زمن الفن الجميل". من ناحية أخرى، يستكمل الزعيم عادل إمام، مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2019، ويشاركه البطولة دلال عبدالعزيز، ومن إخراج رامي إمام.

كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي بصحبة الزعيم: "ربنا يديله الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.