من هو موليير الذي يحتفي به جوجل اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

يحتفى مؤشر البحث جوجل، اليوم 10 فبراير، بالكاتب الفرنسي الشهير موليير المولود في 15 يناير1622.

موليير هو مؤلف كوميدي مسرحي، وشاعر فرنسي، ويُعد أحد أهم أساتذة الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي.

وقام خلال مشواره بتمثيل حوالي 95 مسرحية منها 31 من تأليفه.

قدم موليير العديد من الأعمال المسرحية التي اشتهرت حول العالم من بينها "مدرسة الزوجات"، "مدرسة الأزواج"، "البخيل"، و"طبيب رغم أنفه"، وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية في التاريخ.

وتعلم موليير بكلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب، ومبادئ العلوم الأساسية والفلسفة، وتعلم موليير اللغة اللاتينية أيضاً، درس موليير القانون وكان يزاول مهنة المحاماة، ولكن في عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح.

ورحل موليير عن عالمنا 17 فبراير 1673.