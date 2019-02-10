«كذاب».. تجدد التعاون بين راشد الماجد والشاعر واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 فبراير 2019 05:53 مساءً - يطرح الفنان راشد الماجد خلال الساعات المقبلة عملاً غنائياً منفرداً، يحمل عنوان «كذاب» من كلمات الشاعر المتألق «واحد»، وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت.

العمل الجديد، ينتظره جمهور راشد بفارغ الصبر منذ أكثر من شهر، حيث روَّج له الشاعر «واحد» عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاعر واحد، الذي تألق بنثر قصائده المغناة على نجوم الفن في الساحتين الخليجية والعربية، يواصل عطاءه الكبير بتقديم أعمال جميلة، تتميز بـ «اللهجة البيضاء»، ويجدد في هذه الأغنية تعاونه مع راشد، حيث قدما عام 2008 أغنية رومانسية بعنوان «هدية» شهدت نجاحاً كبيراً، إذ أبدع فيها راشد بإحساسه المرهف وصوته الشجي، وغناها للعشاق والمحبين في عديد من المناسبات، منها حفلته في العيد بجدة العام الماضي.

تجربة التعاون الفني بينهما تكررت مجدداً عام 2016، وهذه المرة برفقة الملحن عمرو مصطفى، وجاءت الأغنية، التي حملت عنوان «لو كان بخاطري أنا»، وحققت عشرات ملايين المشاهدات حتى أصبحت حديث الساحة الفنية الخليجية والعربية.

وفي فبراير 2017، جدَّد الماجد تعاونه مع «واحد» عبر الأغنية العاطفية السريعة «يعشقك»، من ألحان ياسر بوعلي.

ويتميز راشد بأداء الأغنية المنفردة، التي أصبحت تلازمه في مسيرته الفنية، وحقق من خلالها انتشاراً كبيراً، عربياً وخليجياً.

وشهد العام الماضي، تعاوناً رابعاً بين راشد وواحد، بمشاركة الملحن سهم، الذي أبدع في تلحين جديد الماجد في 2018 «الزمان».

ومن المفارقات في العلاقة الفنية بين راشد وواحد، أن جميع تلك الأعمال المشتركة تم طرحها في فصل الشتاء، مع الحرص على أن ترضي الأذواق الفنية كلها، وهو ما دأب عليه راشد خلال مسيرته الحافلة بالنجاحات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة التعاون مجدداً بين راشد وواحد، خاصةً بعد نجاح الأعمال المشتركة بينهما طوال الأعوام العشرة الماضية.

وتقول الأغنية الجديدة في مطلعها:

كذاب وكل اللي أقوله لك كذاب

صدقت لك مرة.. أنا وكذبتني

المشكلة ما كان كذبي هو السبب

المشكلة أبيك.. غصب تحبني.