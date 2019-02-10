رانيا فريد شوقي ابنة يحيى الفخراني الكبري في "الملك لير"

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بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي، البروفات التحضيرية لمسرحية "الملك لير"، على مسرح "كايرو شو" بمنطقة التجمع الخامس، وذلك تمهيدا لبدء العروض الخاصة خلال الفترة المقبلة.
وتجسد رانيا خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري "للملك لير"، وتمنت أن تحظى المسرحية على قبول واستحسان الكثير من الجمهور.
يذكر أن مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، ونهى عابدين، ومحمدفراج، وعباس أبو الحسن، ومن إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم، ومن المقرر عرضها على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "الماركيه"، المتواجد داخل كايرو فيستيفال سيتي.
وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من
جدير بالذكر أن رانيا فريد شوقي، تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بمنطقة مصر الجديدة، بطولة كل من سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح ومحمد عادل ومحمود حجازي وديانا هشام وكارولين عزمي، إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.
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