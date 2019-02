شاهد.. نبيلة عبيد تكشف سبب غيابها عن السينما

View this post on Instagram

أسعى دوماً للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي. حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب. #نبيلة_عبيد ❤️