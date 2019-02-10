تعرف علي موعد طرح كليب "ناسيني ليه" لـ تامر حسني

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قرر الفنان تامر حسني، طرح أحدث أغانيه المصورة وهو "ناسيني ليه"، في عيد الحب.
والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج سعيد الماروق.
وفي سياق آخر، انتهى تامر من تصوير بعض مشاهده في أحداث فيلمهالجديد "كل سنة وأنت طيب" بلبنان، ومن المقرر أن يستكمل باقي المشاهد خلال الأيام المقبلة بالقاهرة.
يذكر أن فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومحمد سلام وآخرين وهو
جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما كان فيلم "البدلة" وحقق من خلاله أعلى إيرادات لفيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية وما زال يحصد نجاحه حتى الآن، حيث يعرض في الكثير من السينمات على الرغم من انتهاء الموسم الذي شارك به.
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