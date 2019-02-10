تعرف علي اسم مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2019

دنيا سمير غانم كتب - أحمد أيوب: استقرت الفنانة دنيا سمير غانم وفريق عمل مسلسلها الجديد على الاسم النهائي للمسلسل ليكون "من نظرة عين" والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي "من نظرة عين" والمقرر عرضه ضمن السباق الدراميلرمضان المقبل. يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "في اللا لا لاند"، والذي عرض في شهر رمضان المعظم

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