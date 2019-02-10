خاص .. سمية الخشاب تشارك ببت القبائل في رمضان ٢٠١٩

سمية الخشاب

كتبت :دينا دياب

تعاقدت الفنانة سمية الخشاب على بطولة مسلسل " بت القبائل " ، والمقرر ان تشارك به فى المارثون رمضان المقبل .

المسلسل تأليف الكاتب الكبير شاذلى فرح واخراج حسنى صالح وبطولة كلا من باسم سمرة ، محمود عبد المغنى ، سهر الصايغ ، مدحت تيخة ، سميرة عبد العزيز ، مفيد عاشور

، محمود البزاوى.

تدور احداثه بالكامل فى مدينة اسوان ، ويحكى تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة ، وايمانهم بتوريث الحكم ، ويقدم العمل لأول مره فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة اسوان فى 30 حلقة ، تحكى تفاصيل القواعد والقوانين التى

تدور بين القبائل ، وهو مارصده مؤلف العمل الجنوبى شاذلى فرح ،والمتخصص فى رصد كل تقاليد الجنوب فى اعماله الفنية ، وهو السبب الذى حصل عنه على جائزة الدولة التشجيعية ، وتم تكريمه من مهرجان مسرح الجنوب ، حيث تخصص فى صياغة الأعمال الجنوبية فى المسرح والتليفزيون.

يذكر أن اخر اعمال سمية الخشاب كان مسلسل "الحلال" الذى عرض رمضان قبل الماضى وجسدت فيه شخصية كودية زار .