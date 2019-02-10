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تعاقدت الفنانة سمية الخشاب على بطولة مسلسل " بت القبائل " ، والمقرر ان تشارك به فى المارثون رمضان المقبل .
المسلسل تأليف الكاتب الكبير شاذلى فرح واخراج حسنى صالح وبطولة كلا من باسم سمرة ، محمود عبد المغنى ، سهر الصايغ ، مدحت تيخة ، سميرة عبد العزيز ، مفيد عاشور، محمود البزاوى.
تدور احداثه بالكامل فى مدينة اسوان ، ويحكى تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة ، وايمانهم بتوريث الحكم ، ويقدم العمل لأول مره فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة اسوان فى 30 حلقة ، تحكى تفاصيل القواعد والقوانين التى
يذكر أن اخر اعمال سمية الخشاب كان مسلسل "الحلال" الذى عرض رمضان قبل الماضى وجسدت فيه شخصية كودية زار .
كانت هذه تفاصيل خبر خاص .. سمية الخشاب تشارك ببت القبائل في رمضان ٢٠١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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